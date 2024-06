Läuferin Stöger holt sich zweite Silbermedaille

Am zweiten Tag der Leichtathletik-Staatsmeisterschaften in Linz verpassten die Salzburger Sportler Gold. Mit drei Medaillen und damit nur einer weniger als am Vortag kann man dennoch zufrieden sein. Läuferin Katharina Stöger bekam über 800 Meter mit einer Zeit von 2:09,90 ihre zweite Silbermedaille.