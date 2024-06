Alexander Hauser folgt nun dem Ruf der Wüste

Am kommenden Dienstag startet er in einen neuen Abschnitt – in ein großes Abenteuer: Alex Hauser lässt Meister RB Salzburg und Österreichs Bundesliga hinter sich, wird bei Al-Ahli in der millionenschweren Saudi-Pro-League als Co-Trainer arbeiten! „Ich freu mich riesig auf diese neue Herausforderung.“