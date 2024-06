So bleibt man auch bei der Sommerhitze cool

Erst am Donnerstag war wieder ein Kind 15 Minuten lang in einem in der Sommersonne brütenden Auto eingesperrt. Glücklicherweise mit glimpflichen Ausgang: „Das kann ganz schnell sehr gefährlich werden!“, warnt Paul Reinthaler vom Roten Kreuz Linz. „Sogar bei teils geöffneten Fenstern steigen die Temperaturen rasant auf bis zu 70 Grad an, das überlebt weder Mensch noch Tier!“ Überhaupt ist die sommerliche Hitze nicht für jeden Grund zur Freude: Senioren, Kleinkindern und chronisch kranken Menschen machen die hohen Temperaturen besonders zu schaffen.