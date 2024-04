Nur am Feuerkogel hatte es heute unter 20 Grad

Hot-Spot Bad Goisern

Am heißesten war es dann in Bad Goisern, wo offizielle 28,7 Grad gemessen wurden. In Weyer (27,8) und in Mondsee (27,7 Grad) war es am Nachmittag auch knackig warm. Fast schon überraschend mild war es in der Landeshauptstadt Linz, wo die offiziellen Messstellen „nur“ 26,7 Grad zeigten. Wer die Hitze nicht verträgt, der wäre am Feuerkogel gut aufgehoben gewesen, da hatte es 18,5 Grad.