Nach tödlicher Kuh-Attacke bleibt Alm Sperrzone

Stets ein Lächeln auf den Lippen, ein freundliches Wort für alle Fahrgäste – egal ob groß oder klein, alt oder jung. So kannte man die 40-Jährige im Gasteiner Tal. Die Pongauerin war als Busfahrerin beliebt und geschätzt – umso schockierter sind die Reaktionen auf ihren völlig überraschenden Tod! Just an ihrem 40. Geburtstag verlor die Frau am Mittwoch bei einer Wanderung mit ihren beiden Töchtern (20 und 23) und zwei kleinen Hunden ihr Leben. Angegriffen und totgetrampelt von einer aggressiven Kuh-Herde.