Austria Salzburg: Ex-Knipser soll gehen

Jetzt drängt die Zeit

Von seinem gewünschten Abschied erfuhr er zunächst nicht von Vereinsseite. Daraufhin kontaktierte er Sportchef Kirchler. „Es war ein gutes und ehrliches Gespräch. Mir wurde wenig bis keine Spielzeit in Aussicht gestellt“, erzählt Zottl. Für den 31-Jährigen, der seinen Lebensmittelpunkt längst in Salzburg hat und Vollzeit arbeitet, drängt in Sachen Vereinssuche nun die Zeit. Am 15. Juli um 23:59 Uhr schließt das Transferfenster im Fußball-Unterhaus.