Schock nach Kuh-Attacke: „Tote war so eine Nette“

Die Hintergründe des Unglücks sind noch völlig unklar. Fakt ist: Die Frau war just an ihrem Geburtstag im Gebirge unterwegs. Ein gemeinsamer Ausflug an ihrem Freudentag hätte es werden sollen. Zusammen mit ihren beiden Kindern und zwei Hunden war sie im Gebiet der Schlossalm unterwegs. Knapp 200 Höhenmeter unterhalb der bekannten Hamburger Skihütte passierte das Unfassbare. Mehrere Kühe griffen das Trio an. „Unvermittelt“, wie es seitens der Polizei heißt. Hatten die Wanderinnen die Rinder aufgeschreckt? Verhielten sich die Hunde aggressiv? Wollten die Kühe ihre Kälber schützen? Auf all diese Fragen gibt es keine Antworten – und wird es auch so schnell nicht geben. „Wir suchen nach Zeugen des Unfalls“, meint Chefinspektor Hans Wolfgruber gegenüber der „Krone“.