Salzburg-Frauen starten bei Blau-Weiß in neue Ära

Das erste Match der Damen mit dem Logo von Red Bull Salzburg steigt am Wochenende vom 15. bis 17. August. Das Team von Trainer Dusan Pavlovic muss zum Auftakt bei Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen ran. In Runde zwei, die zwischen dem 22. und 24. August ausgetragen wird, steigt das erste Heimspiel für die Bullen-Frauen. In der Akademie in Liefering geht es gegen Altach um den ersten Heimsieg der neuen Ära.