Ex-Polizeichef nach Schulmassaker festgenommen

Polizisten unternahmen mehr als Stunde lang nichts

Ein Jugendlicher hatte im Mai 2022 beim schlimmsten Schusswaffenangriff an einer US-Schule seit einem Jahrzehnt in der Robb Elementary School 19 Volksschüler und zwei Lehrer erschossen. Die Polizei in Uvalde steht in der Kritik, seit bekannt wurde, dass mehr als ein Dutzend Beamte über eine Stunde lang vor den Klassenzimmern gewartet hatten, in denen die Schüsse fielen. Die Beamten unternahmen nichts, während Kinder in den Räumen starben. Schließlich erschossen die Polizisten den Schützen.