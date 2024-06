Matthäus über ÖFB: „Kannte das nur vom Ski-Sport“

Statistik

Dazu kommt: Österreich hat im März in Wien zwar einen eindrucksvollen 6:1-Testspielsieg gegen die Türkei gefeiert, in Pflichtspielen ist die ÖFB-Auswahl gegen die Türken aber seit 1988 sieglos. In den vergangenen 35 Jahren setzte es in fünf Bewerbspartien vier Niederlagen – darunter zwei besonders bittere im Play-off um die WM-Teilnahme 2002. Einem 0:1 in Wien folgte am 14. November 2001 ein 0:5 in Istanbul, die höchste Pleite der ÖFB-Männer in diesem Jahrtausend.