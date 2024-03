Österreich gegen Türkei- ab 20.45 Uhr LIVE

Österreichs Fußball-Nationalteam will heute im Ernst-Happel-Stadion gegen die Türkei nachlegen. Die ersten beiden Länderspiele im Jahr einer Turnierteilnahme hat die ÖFB-Auswahl zuletzt vor der WM 1982 gewonnen. Teamchef Ralf Rangnick hofft gegenüber dem 2:0 am Samstag in der Slowakei, als man vor der Pause nicht überzeugte, auf eine Leistungssteigerung. „Wir wollen sehen, dass wir wieder einen Schritt nach vorne machen“, erklärte der Deutsche.