„In der Türkei hat er mehr Wertschätzung erfahren“

26 Länderspiele hat Müldür mittlerweile für die Türkei bestritten. „Er hat eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen in den letzten Jahren“, sagte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel. Auch der ÖFB habe sich um das damalige Rapid-Talent bemüht. Schöttel erinnerte sich an ein Treffen mit Müldür und dessen Berater Max Hagmayr vor sieben Jahren in einem Kaffeehaus in Wien-Hietzing. „Er hat dann aber gesagt, dass er lieber für die Türkei spielen will. Das ist zu akzeptieren.“