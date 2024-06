Verantwortungsvoll „von Insel zu Insel hüpfen“

Dass nachhaltiger Tourismus erst seit wenigen Jahren ein Thema sei, habe Anna Kodek auch während ihrer Arbeit in einem Reisebüro gemerkt. „Als 2017 das Jahr des nachhaltigen Tourismus ausgerufen worden war, ging das an den meisten in der Reisebranche spurlos vorbei. Bei unserem Buchungssystem konnte man einen beheizbaren Pool wählen, aber keine nachhaltigen Unterkünfte. Erst in den vergangenen Jahren hat ein Nachhaltigkeitsboom eingesetzt, durch den das Thema in der breiten Masse angekommen ist.“