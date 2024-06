Mörder per Giftspritze in den USA hingerichtet

Ein verurteilter Mörder ist im US-Bundesstaat Texas per Giftspritze hingerichtet worden. Der 41-Jährige wurde örtlichen Medien zufolge am Mittwoch (Ortszeit) um 18.50 Uhr in einem Gefängnis in Huntsville für tot erklärt. 2006 war Ramiro Gonzales laut den Berichten für schuldig befunden worden, rund fünf Jahre zuvor die 18-jährige Freundin seines Drogendealers entführt, sexuell missbraucht und dann erschossen zu haben.