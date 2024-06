Stars am Traunsee bei den Salzkammergut Festwochen

Junge „Liebelei“ im Stadttheater

Karin Bergmann kuratiert das Theater- und Literaturprogramm, das um gesellschaftliche Normen, Seitensprünge, Lebenshunger und die Suche nach dem Glück kreist. Highlight ist „Liebelei“ (Premiere 11. Juli): Die junge Passauer Regisseurin Anna Stiepani, die an großen deutschen Bühnen Erfolge feierte, inszeniert Schnitzlers ersten Bühnenerfolg, in dem u.a. Samuel Finzi und Lorena Emmi Mayer in Hauptrollen zu sehen sind. Das Stück geht weiter ans Linzer Landestheater.