Drei Brände gelegt, um den Ex-Freund zu treffen

Anfang Mai ging im oberen Mühlviertel die Angst vor Flammen um. Innerhalb weniger Nächte wurden, wie berichtet, gleich drei gefährliche Brände gelegt: Erst wurden Holzstöße in einem Augebiet in Goldwörth abgefackelt, dann brannte mitten am Ortsplatz von Feldkirchen an der Donau ein Holzstadel nieder, und schließlich wurde auch der Stadl eines Bauernhofes, ebenfalls in Goldwörth, Opfer der Flammen. Rasch konnten die Ermittler damals eine 19-jährige Feuerwehrfrau als Verdächtige ausforschen: Sie soll die drei Brände gelegt haben.