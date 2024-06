Die kleine Botin freut sich auf die Ferien

Ja, ehrlich, ich freue mich auf die Sommerferien, in erster Linie für die Kids, denn die haben sich sehr angestrengt in den letzten Monaten und sind sichtlich erschöpft und müde. Wir haben am Freitag das Zeugnis gefeiert – ohne dabei auf die Noten zu schauen – und blicken noch einmal darauf zurück, was die echten Höchstleistungen waren.