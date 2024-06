Ärztekammer: „Totale Abhängigkeit“ von China droht

Die EU müsse sich zu einer eigenständigen Produktion von Arzneimitteln in Europa bekennen und „endlich eine Strategie gegen den Raubbau an der eigenen Medikamentenproduktion“ entwickeln, hieß es von Johannes Steinhart, ÖAK-Präsident. Anfang des Jahres hatte die ÖÄK in einer gemeinsamen Resolution mit der Deutschen Bundesärztekammer die EU und die pharmazeutische Industrie aufgefordert, entschieden und vereint gegen Arzneimittellieferengpässe vorzugehen.