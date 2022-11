Diese Medikamente sollten Sie immer zu Hause haben

Nicht nur die weltweiten Lieferprobleme bei Rohstoffen sorgen derzeit verstärkt für Medikamentenengpässe - manchmal fehlt es auch „nur“ an der Verpackung. Dazu kommt die beginnende Grippesaison. Vor allem wegen Virusinfektionen sind aktuell mehr als 250.000 Österreicherinnen und Österreicher im Krankenstand. Viele von ihnen brauchen Medikamente - Klassiker wie Parkemed sind derzeit aber Mangelware. Was also tun?