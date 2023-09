Medikamente: Ohne Asien wären Regale ziemlich leer

Ohne China und Indien würde es in Österreich schlecht ausschauen, die Medikamentenregale in den Apotheken wären ziemlich leer. 70 bis 80 Prozent unserer Medikamente kommen von dort oder benötigen für die Herstellung Inhaltsstoffe, die in diesen beiden Ländern produziert werden, berichtete am Montag das Ö1-„Morgenjournal“.