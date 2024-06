„Hole in one“ für Golffreunde vor den Toren Wiens

Golf hat sich in den vergangen Jahren zum heimlichen Volkssport der Österreicher gemausert. Am verstaubten Image, das dem Spiel am Grün anhaftet, hat das aber wenig geändert. In Brunn am Gebirge will man nun aber den Spaßfaktor hervorkehren. Nach US-Vorbild entsteht hier die sogenannte Topgolf-Anlage, die den beliebten Sport mit moderner Technologie und einem extra abgestimmten gastronomischen Konzept vereinen soll. Quasi im Windschatten der Pyramide Vösendorf und somit direkt vor den Toren der Bundeshauptstadt entsteht auf rund 30.000 Quadratmetern ein dreistöckiger Parcours, der – ebenso wie die Besucher – alle Stückerln spielen soll.