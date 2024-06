Deutsche feiern uns für „geilstes Spiel der EM!“

So lautete etwa der Titel der deutschen „Bild“-Zeitung am Dienstagabend. Wahrlich war das Spiel nichts für schwache Nerven. Früh waren die Österreicher durch ein Eigentor von Donyell Malen (6.) in Führung gegangen, ehe dessen Landsmann Cody Gakpo in der 47. Minute zum Ausgleich traf.