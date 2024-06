Deshalb ist der Achtelfinal-Spielort ein Vorteil

Gemütliche Anreise

„Jetzt geht es erst richtig los“, blickt Rangnick trotz aller Euphorie nach vorne. „Wir müssen gut regenerieren, spielen erst in einer Woche.“ Über drei Dinge sei der Teamchef besonders froh: „Erstens, dass wir mal eine richtige normale Trainingswoche haben – auch um den ein oder anderen angeschlagenen Spieler wieder fit zu kriegen. Zum Zweiten sind wir Gruppensieger geworden“, zählte der ab Samstag 66-Jährige auf. „Und zum Dritten spielen wir in Leipzig. Nicht so sehr deswegen, weil es meine alte Heimat war – da freue ich mich natürlich auch drauf – sondern weil wir eine sehr kurze Anreise haben.“ Reisestrapazen wird es somit wohl kaum geben.