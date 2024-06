Unsere drei möglichen Gegner im EM-Achtelfinale

Pool F schließt am Mittwoch ab 21 Uhr die Gruppenphase der Fußball-EM ab. Für die Türkei, Tschechien und Georgien geht es um die letzten freien Plätze im Achtelfinale, für das als Gruppensieger feststehende Portugal wohl mehr um ein Einstimmen auf die K.o.-Phase. Der Europameister von 2016 empfängt in Gelsenkirchen Außenseiter und EM-Neuling Georgien, die Türken und Tschechen suchen in Hamburg ihr Glück bzw. das Aufstiegsticket.