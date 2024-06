Niederlande gegen Österreich, LIVE ab 18 Uhr

Zudem muss die ÖFB-Auswahl bei ruhenden Bällen voll auf der Höhe sein. Dies gelang bisher bei Offensiv-Standards noch nicht, was Rangnick mit leichtem Zynismus kommentierte: „Wir haben beschlossen, ‘safe the best for last‘, deshalb haben wir uns in den ersten beiden Spielen noch bedeckt gehalten.“