Sabitzer: „Da kannst du ja nicht so schlecht sein“

Mit seinem Treffer zum 3:2 gegen die Niederlande schoss Marcel Sabitzer Österreich am Dienstagabend zum Gruppensieg in der Hammergruppe D. „Wenn du die Niederlande schlägst, in der Gruppe Gruppensieger wirst, dann kannst du nicht so schlecht sein“, bilanzierte der BVB-Legionär nach Schlusspfiff.