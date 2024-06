Bitter! Patrick Wimmer fehlt uns im Achtelfinale

Am Freitag hatte der Wolfsburg-Legionär Polens Zalewski unsanft zu Fall gebracht, wurde in der 56. Minute mit Gelb verwarnt. Vier Tage später, selbe Uhrzeit, selber Ort: Wohl unabsichtlich tritt Wimmer Hollands Geertruida, erneut greift der Unparteiische in die Brusttasche.