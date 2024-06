Das Größte | Noch nie erlebt

Noch nie erlebt. Und dann entlädt sich die Spannung in der sechsten Minute: Eigentor Niederlande, Österreich führt 1:0, der Jubellärm im Stadion: ohrenbetäubend! Minutenlang springen die Zehntausenden österreichischen Fans auf der Tribüne, abgelöst wird das Freudengetrampel von Schlachrufen. Und immer wieder „Immer wieder, immer wieder Österreich“. Nach der Pause, nicht wenige Österreicher sind noch gar nicht auf den Rängen zurück, erneut lauter Jubel – aber bei den vielen „Oranjes“. Die behalten dann auch im Stadion die Oberhoheit. Doch in einer Phase der niederländischen Überlegenheit fällt das 2:1 für Österreich. Unbeschreibliche Freude bei den Schlachtenbummlern. Ehe eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff mehrere Schreckminuten lang überprüft wird, ob das 2:2 der Holländer gilt – es gilt! Schockstarre… Doch wenige Minuten später schießt Sabitzer das 3:2, danach scheint es sogar so, als hätte Österreich das 4:2 erzielt. Das wertet der Schiedsrichter aber nicht, was die Stimmung der österreichischen Fans nicht trüben kann. „Sieg“ stimmen sie ab der 90. Minute an und „Gruppensieger, Gruppensieger, hej!“ und das Mühlviertler Paar ist sich sicher: „So etwas haben wir noch nie erlebt.“ Oh, wie ist das schön, so schön, so schön!