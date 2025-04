Vatikan zeigt die letzten Momente des Papstes

Die Welt nimmt Abschied von Papst Franziskus: Am Freitagabend wurde der Sarg des am Ostermontag verstorbenen Heiligen Vaters in einer privaten Zeremonie für immer geschlossen und versiegelt (Video siehe oben). Hunderttausende Pilger und 200 Staatsgäste werden am Samstag zum großen Begräbnis auf dem Petersplatz in Rom erwartet. Krone.at und krone.tv berichten ab kurz nach 9 Uhr live.