Messermord: Täter war fasziniert von Adolf Hitler

Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag bekannt gab, wurde die verstorbene Schülerin von „57 Messerstichen“ getroffen. Ein eindeutiges Motiv des 16-jährigen Täters lasse sich nicht erkennen. In einer Pressekonferenz schilderte Staatsanwalt Antoine Leroy, die Autopsie der Ermordeten habe ergeben, dass die meisten Stiche in den „Oberkörper, Schädel und Hals“ erfolgten.