Grazerin zeigt auf: Wie der Wald uns heilen kann

Seither bietet die 40-Jährige Wald auch professionell an. Waldbaden zum Beispiel – aber was soll das eigentlich überhaupt sein als einfach ein Spaziergang? „Eben das ist der große Unterschied. Bei einem Spaziergang hat man ein Ziel, schaut auf die Uhr, ist in Bewegung.“ Beim Waldbaden indes sucht man sich einen Ort, der einen spüren lässt, dass er einem gut tut. Und verharrt dort, am besten über Stunden. In einer Atmosphäre, die entsteht, dadurch, dass die Pflanze atmet. „Dabei werden Tausende unterschiedliche Arten von Terpenen frei“, weiß die Spezialistin. „Die saugt man bei der eigenen Atmung ein, die kommunizieren auch mit unserem eigenen Immunsystem. Deswegen fühlt man sich im Wald auch so wohl.“