Warum Obdachlose zu Gewalt-Opfern werden

Gewalt gegen Frauen und Männer, die auf der Straße leben, steigt

Fragen über Fragen – doch eines steht fest: Die Gewalt gegen Frauen und Männer, die auf der Straße leben, steigt. Im Vorjahr wurde in Wien ein erst 17-Jähriger verhaftet, der zwei Obdachlose ermordet hatte, und in Kapfenberg sorgte der Fall dreier Burschen für Entsetzen, die eine unterstandslose Frau aus „Spaß“ beinahe zu Tode gequält hätten. „Sie haben sogar ein Feuerzeug in die Hand genommen, damit beim Zuschlagen schwerere Verletzungen entstehen“, weiß der Grazer Gerichtsgutachter und Psychiater Manfred Walzl, der bei der Verhandlung in Leoben dabei war.