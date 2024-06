Finanzspritze und weniger Bürokratie für Wirte

Weniger Bürokratie, mehr gastgeben

Ein weiteres Anliegen war den Wirten der Abbau bürokratischer Hürden. Um hier Entlastung zu schaffen, wurde in der Wirtschaftskammer bereits eine Ombudsstelle eingerichtet. Hier sollen die Betroffenen beraten und unterstützt werden, damit sie nicht so viel Zeit auf Papierkram aufwenden müssen. Die Gastro-Unternehmer könnten sich wieder verstärkt ihrer eigentlichen Kernaufgabe, dem Gastgeben widmen, erklärte am Dienstag Landesrat Christian Gantner (ÖVP) in Bregenz. Zudem soll auch die nächste Legislaturperiode unter dem Zeichen des Bürokratieabbaus stehen, meinte der Landesrat.