ISS-Müll krachte durch zwei Stockwerke von Haus

Im März hatte die NASA angekündigt, dass einige Tonnen an „All-Abfall“ in den Erdorbit eintreten und dort „harmlos in den nächsten Jahren verbrennen“ würde. Das Problem nur: Ein etwa 0,7 Kilogramm schweres Metallstück der ISS fiel direkt über der Westküste Floridas vom Himmel und traf das Haus von Alejandro Otero.