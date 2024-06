Neos wollen Hypo-Dividende für Bildungsprojekte

Dividende für zukunftsträchtige Bildungsprojekte

Damit soll nun Schluss sein, finden die Pinken und fordern deshalb, dass die Beteiligung des Landes an der Bank an eine gemeinnützige Stiftung übergehen. Diese Stiftung soll die jährlich ausgeschüttete Dividende dann in zukunftsträchtige Bildungsprojekte stecken. „Mit der Vorarlberger Bildungsstiftung soll garantiert werden, dass die Hypo-Dividende klar der Zukunft des Landes zugutekommt, anstatt im allgemeinen Landesbudget zu versickern und zum Stopfen von Budgetlöchern verwendet zu werden. Unser Vorschlag ist auch ein weiterer Anreiz für die Landespolitik, sparsam mit Steuergeldern umzugehen“, erklärt Gamon.