Hundert Personen werden im Bodensee vermisst

Im Bodensee kommt es jedes Jahr zu tödlichen Unfällen. Die Statistik führt für 2023 insgesamt 15 tödlich Verunglückte am gesamten See, 13 von ihnen Badende. Dass Personen im Bodensee vermisst werden und es auch bleiben, kommt dabei immer wieder vor. 103 Personen gelten aktuell als vermisst. In den vergangenen zehn Jahren wurden zehn Langzeitabgängige registriert, erklärte Bernhard Aigner, Kommandant der Seepolizei Hard. Seit August 2023 vermisst wird etwa ein Stand-up-Paddler, der sich trotz Starkwinds vor Lochau (Bez. Bregenz) auf den See begab. Im Jänner 2012 gerieten zwei Fischer bei Fußach in einen Sturm, lediglich ihr gekentertes Boot wurde gefunden. In beiden Fällen blieb eine tagelange Suche vergebens.