USA: Wanderer überlebte 10 Tage in der Wildnis

Retter: „Das zeigt, was für ein zäher Mensch er ist“

Rettungskräfte machten sich schließlich zu Fuß auf den Weg, um zu dem 34-Jährigen zu gelangen. „Es gibt dort keine Wege, keine Straßen. Der Fundort liegt mehrere Meilen von der nächsten Straße entfernt“, erklärte Feuerwehrchef Mark Bingham gegenüber „The Santa Cruz Sentinel“ die Schwierigkeiten während des Einsatzes. „Er war größtenteils orientierungslos und verloren und lebte von der Natur, was ziemlich beeindruckend ist und zeigt, was für ein zäher Mensch er ist“, zollte Bingham dem Wanderer Respekt.