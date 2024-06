15 Polizisten und 2 Zivilisten in Dagestan getötet

Die Angriffe am Sonntagabend wurden parallel durchgeführt. In der südrussischen Stadt Derbent und in der Gebietshauptstadt Machatschkala wurden Synagogen angegriffen, wie der Russische Jüdische Kongress berichtete. In Derbent wurde eine Synagoge in Brand gesetzt und schwer beschädigt. Zwei orthodoxe Kirchen wurden ebenfalls zum Ziel der Angreifer. In Machatschkala geriet ein Polizeiposten ins Visier.