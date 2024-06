Trotz „Ritterschlag“ blieb ganz großer Coup aus

„Sind ja alle gute Freunde“

Was zeigt, welchen hohen Stellenwert Großschartner beim aktuell besten Team der Welt genießt. Von Größenwahn ist beim 30-Jährigen aber deshalb keine Spur. Er hat sogar der Konkurrenz um Lukas Pöstlberger und Tobias Bayer Hilfe angeboten. „Wir sind ja alle gute Freunde“, so Großschartner, der sich am Freitag im Einzelzeitfahren überlegen Gold sicherte und am Sonntag im Straßenrennen trotz des „Ritterschlags“ nur ganz knapp am großen Coup scheiterte.