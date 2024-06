„Müssen uns mit unserem Gehalt glücklich schätzen“

„Krone“: Felix, nach Rennen in Spanien, Frankreich und zuletzt dem Giro d’Italia stehen mit den Staatsmeisterschaften in Königswiesen und der Tour of Austria zwei Highlights in der Heimat an. Ein schönes Gefühl?

Felix Großschartner: Ja, es ist immer schön, man kennt ja doch viele Fahrer und Betreuer in den österreichischen Teams, die man nicht mehr so oft sieht. Zudem kommt die ganze Familie, das ist schon besonders. Bei den Staatsmeisterschaften versuche ich immer dabei zu sein.