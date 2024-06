135.000 Einsätze: Rotes Kreuz war 2023 gefordert

Die immer komplexer werdenden Aufgaben zehren auch an den Ressourcen des Roten Kreuzes. Ennemoser will dennoch den Fokus auch in Zukunft auf das Kerngeschäft legen: „Zu diesen Kernfeldern gehören das Retten von Menschenleben, die Bewältigung von Krisen und den Menschen ein Leben in Sicherheit und Würde zu ermöglichen.“