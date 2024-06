Wem der Red-Bull-Erbe heute schon Flügel verleiht

Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz hält Beteiligungen am Red-Bull-Ring (o.), an der Therme Aqualux (r.o.) in Fohns- dorf und steigt nun bei Rosen- bauer (r.) ein.

(Bild: Krone KREATIV/Michael Jurtin/Red Bull Ring, Sepp Pail, Rosenbauer International, www.picturedesk.com/APA)