Nach Hitzerekord erwartet Steirer Hagelgewitter

Es ist das Finale einer äußerst heißen Woche: Nach einem sehr kalten Start in den Sommer wurden in den letzten Tagen mehrmals Temperaturen über 30 Grad gemessen. 31,4 Grad waren es am Dienstag in Kindberg, stolze 33,9 Grad am Mittwoch in Graz und 31,5 Grad am Donnerstag in Hieflau.