Grazer Traditionsbad öffnet wieder seine Pforten

Eigentlich wäre das große Re-Opening, wie das nun im Renn-Englisch heißt, schon am vergangenen Wochenende geplant gewesen. Doch weil in dieser Freizeitoase eben vieles schon den einen oder anderen Sommer mehr erlebt hat, streikte die Steuerungsanlage für das Schwimmbecken. Weil der einst verbaute Chip mittlerweile gar nicht mehr produziert wird, musste ein neuer Computer her. „Erst am Donnerstag haben wir deshalb das Wasser einlassen können, es war wirklich alles am letzten Drücker“, schnauft Markus „Maui“ Leskovar beim Gespräch mit der „Krone“ am Badbüfett einmal kräftig durch.