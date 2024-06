Landesverwaltung verordnet sich Schlankheitskur

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) spricht in Bildern, wenn er über eine „neue Diät für die Landesverwaltung“ informiert: Er habe einen „Schlankmacher“ für Landesgesetze, Verordnungen und Co. in Auftrag gegeben. Das heißt: Vorschriften sollen so einfach wie möglich gestaltet oder gestrichen werden.