Wie kann der Landesdienst neue Mitarbeiter locken?

Mehr Schwung für Deregulierung nötig M

Mehr als neun Jahre war Erich Watzl, einst ÖVP-Stadtpolitiker in Linz, als oberster Verwaltungschef beim Land Oberösterreich aktiv. Wegrationalisiert hat er sich nicht, dafür hat die Politik gesorgt: In seiner Amtszeit hat sich die Anzahl der Direktionen von elf auf zehn reduziert, jene der Bezirkshauptmannschaften von 15 auf 14 und jene der Abteilungen von 33 auf 31.

Sicher gab es einige Optimierungen und Straffungen in der Landesverwaltung, aber der große Schwung an Entbürokratisierung und Deregulierung ist lange vorbei. Der Schwund an Personal allerdings wird hier für ein „Comeback“ sorgen müssen. Am meisten hat es der Landtag in der Hand, wenn er als Gesetzgeber für effiziente und sparsam umsetzbare Regeln sorgt.