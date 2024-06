Lustige Regierung (1) | Lustige Regierung (2)

Lustige Regierung (1). Waren jetzt schon alle ÖVP-Landeshauptleute und alle ÖVP-Regierungsmitglieder dran? Einer übertrifft jedenfalls den anderen oder die andere in der vernichtenden Kritik an der grünen Ministerin Gewessler. Seit diese am Montag in Brüssel gegen den ausdrücklichen ÖVP-Willen dem neuen EU-Renaturierungsgesetz zugestimmt hat, bricht es aus allen heraus. Oder, sollte man sagen: Muss es herausbrechen. Sogar der sonst so sanfte Außenminister Schallenberg reihte sich gestern ein in die Riege der Anti-Gewessler-Krieger. Mittlerweile wurde von der Volkspartei auch die angekündigte Anzeige gegen Gewessler eingebracht. Zur Erinnerung: Sie ist und bleibt aber dennoch Regierungskollegin der Türkisen. Und das vorerst bis zu den Wahlen im Herbst – aber wahrscheinlich auch darüber hinaus. Denn nach Neuwahlen wird üblicherweise die alte Regierung mit der Fortführung der Amtsgeschäfte bis zur Bildung einer neuen betraut. Lustige Regierung…