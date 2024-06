Fußtritte: Rabiater Einbrecher verletzt Polizisten

Ordentlich was einstecken mussten Beamte in Baden: Denn ein gewöhnlicher Einbrecher entpuppte sich in diesem Fall als ordentlicher Raufbold und ließ die Fäuste sprechen. Nachdem der 37-Jährige dabei beobachtet worden war, wie er versuchte, in einen Wohnwagen einzusteigen, ging bei der Polizei ein Notruf ein.