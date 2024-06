Weil er mehr Geld wollte: Mann tobte im Asylheim

Das hatte sich ein Flüchtling in einer Unterkunft in Waidhofen an der Ybbs wohl etwas leichter vorgestellt. Er hatte sich entschlossen, am nächsten Tag in die Türkei zurückzufliegen. Doch dafür brauchte er ein finanzielles Zubrot. Sein Ansuchen wurde jedoch abgelehnt, das Taggeld war nämlich bereits ausbezahlt. Eine Antwort, die der Mann nicht hören wollte.