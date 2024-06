Magere Beteiligung bei größter Betriebsratswahl

Verfrühter Wahltermin

Warum die 7640 Wahlberechtigten ein Jahr früher als geplant zur Wahlurne schreiten sollten, begründete der Vorsitzende damals so: „Es liegen unruhige politische Zeiten vor uns, in denen unser Gesundheitswesen zur Spielwiese von Parteipolitik und Einzelinteressen zu werden droht“. Gemeint war damit in erster Linie die steirische Landtagswahl im Herbst und der drohende Rechtsruck.